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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Savunma sanayii ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayii ihracatında TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterlerin de eklendiğini belirterek, "Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika’da yaygın şekilde kullanılmaktadır" dedi.

Politika 26.11.2021, 13:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Savunma sanayii ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayii ihracatında TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterlerin de eklendiğini belirterek, "Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika’da yaygın şekilde kullanılmaktadır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Komisyonda milletvekillerine sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin dijital Türkiye hedefiyle siber güvenlik, e-Devlet Kapısı ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekleyerek çalışmalarını devam ettirdiğini belirterek, “2008 yılında sadece 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı üzerinden bugün 829 kuruma ait 6 bin 86 adet kamu hizmeti vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Kullanıcı sayısının 57 milyonu aşmış olması, vatandaşlarımızın dijital kamu hizmetlerine teveccühünü göstermektedir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2019 yılında toplam giriş sayısı 1,1 milyar, 2020 yılında 2,3 milyar olan e-Devlet Kapısı’na 2021 yılı 17 Kasım itibarıyla 2,7 milyardan fazla giriş yapılarak, e-Devlet’e giriş sayısı son 3 yılda yüzde 145’i aşkın oranda artmıştır” ifadelerini kullandı.

Yatırım Ofisi’nin çalışmaları ile 2020 yılında toplam 1 milyar 346 milyon 800 bin dolar değerinde 37 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini söyleyen Oktay, “Bu projelerin 25’i sıfırdan yatırım, 4’ü genişleme yatırımı ve 8’i satın alma-birleşme olup, başta Almanya, İspanya, Japonya, Fransa ve İtalya olmak üzere 17 ülkeye aittir. Ayrıca bu projelerle 2 bin 838 kişiye istihdam sağlanmıştır. 2021 yılının ilk on ayında ise toplam değeri 664 milyon 100 bin dolar olan toplam 17 yatırım projesi faaliyete geçmiştir” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl içinde 187 bin 750’si ilk basım olmak üzere 13 farklı kategoride 2 milyon 952 bin 130 basılı yayını vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdığını kaydeden Oktay, “1,6 milyon kez indirilen 523 adet e-kitabı, çoğunluğu sesli kitap olan 505 adet sesli içeriği, ayrıca İslam’ın evrensel mesajları ile Türk-İslam medeniyetini tanıtan 772 adet videoyu dijital erişime açmıştır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere milletimize din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı kesin hesap gideri 10 milyar 930 milyon 391 bin liradır. 2021 yılı ödeneği 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olup, 2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı yüzde 24’lük artışla 16 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96’sı personel maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır” diye konuştu.

Oktay, şöyle devam etti:

“Programlara tahsis edilen kaynaklar, bütçe kanunu teklifi ve bütçe gerekçesi tablolarında gösterilerek herkes tarafından ulaşılabilir ve tek bakışta elde edilecek hale gelmiştir. Sayıştay denetim raporlarına hassasiyetle yaklaşıyor, raporda belirtilen hususları dikkate alarak gerekli düzeltici işlemleri titizlikle yürütüyoruz. Bu nedenle Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde bir birim kurularak, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından denetim raporlarında tespit edilen bulguların gereklerinin yerine getirilmesi etkin şekilde takip edilmeye başlanmıştır.”

"Savunma sanayii ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir"

Savunma sanayiinin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında katkılarının büyük olduğuna işaret eden Oktay, “2021’de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarımızın teslimatlarına başlanmıştır ve Atak helikopterimizin teslimatlarına devam edilmektedir. Hava savunma alanında Hisar A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edilmiş, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden Hisar O+ projesinde seri üretime geçilmiştir. Siper sistemimizin Blok-1 testleri başlatılmıştır. Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve zırhlı amfibi hücum aracının mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında birinci denizaltı Piri Reis denize indirilmiştir. İnsansız kara araçlarımızda hafif sınıfta 7 farklı konfigürasyonda 100’ün üzerinde araç teslimatı, orta sınıfta üzerine silah takılabilen 4 farklı konfigürasyonda araç teslimatı gerçekleştirilmiştir. 2021’de savunma sanayiimiz motor teknolojisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir” bilgilerini verdi.

Tank ve muhtelif zırhlı araçların güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen bin 500 beygirlik ilk motor BATU’nun ateşlemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Oktay, “Hafif zırhlı muharebe araçları ve ağır zırhlı araçlar ile Fırtına obüsleri için bin beygirlik motorumuz Utku başarıyla çalıştırılmıştır. Savunma sanayii ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika’da yaygın şekilde kullanılmaktadır. 2022’de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde ikinci denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek. Başkanlığın 2020 yılı kesin hesap harcaması 114 milyon 959 bin liradır” dedi.

"Milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir”

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve son olarak Afganistan gibi birçok bölgede milli çıkarları koruyan, sahadaki dengelerin Türkiye lehine şekillenmesini sağlayan önemli çalışmalara imza attığını belirten Oktay, “PKK/KCK’nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edilmiş, PKK/KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok isim Irak’ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar kesintisiz şekilde sürmektedir. FETÖ ile mücadelede ise teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmeye kararlılıkla devam etmiş, yurt dışında faaliyet gösteren azılı FETÖ terör örgütü mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir. DEAŞ’ın eylem arayışlarının erkenden ortaya çıkarılması ve Suriye sahasındaki yapısının deşifre edilmesiyle milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir” diye konuştu.

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