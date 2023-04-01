Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şampiyon Melekler Derneği ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) Şampiyon Melekler Derneği ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa Büyükelçiliğinde Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otel’de yaşamını yitiren Voleybol takımının aileleri tarafından kurulan Şampiyon Melekler Derneği ile bir araya geldi. Dernek üyeleri, Oktay’dan Gazimağusa’da okul yaptırmak, 26 okula da depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin verilmesine, dernek marifetiyle burs verilmesine yönelik destek istedi. Oktay, destek sözü vererek hukuken sonuna kadar yanlarında olacaklarını ve Büyükelçiye de bu konuda talimat verdiklerini söyledi.