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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı yüzde 7’ye yükseltiyoruz."

Politika 15.10.2021, 11:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, Yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı yüzde 7’ye yükseltiyoruz."

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