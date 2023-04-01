Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Rumların ne kadar hazımsız olduğunu, çözüm istemediklerini bir kolejdeki konuşmaya bile tahammül edemediklerinden anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da düzenlenen sözlü saldırıya ilişkin, “Rumların ne kadar hazımsız olduğunu, gerçekten çözüm istemediklerini, bir kolejdeki bir konuşmaya bile tahammül edemediklerinden anlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak bir basın toplantısı düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da düzenlenen sözlü saldırıya ilişkin, açıklamalarda bulunan Oktay, "Bunun yanında bir ziyaretiniz oldu Londra’ya. Orada talihsiz bir olay yaşadınız. Ben bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rumların ne kadar hazımsız olduğunu, gerçekten çözüm istemediklerini, bir kolejdeki bir konuşmaya bile tahammül edemediklerinden anlıyoruz. Türkiye olarak biz burada yine özellikle eşit, uluslararası, sözde egemen bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını ve bu şekilde tanınmasının ne kadar elzem olduğunu, bu olayın da çok ciddi bir göstergesi olarak da görüyoruz. Bir kez daha bu davamızda ne kadar haklı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.