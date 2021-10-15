Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:" Ormanların ve Doğanın Korunması” programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi” programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik."