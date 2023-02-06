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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş’ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş’ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Politika 06.02.2023, 10:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalarda bulunuyor.