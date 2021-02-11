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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’den ayrıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı.
Politika 11.02.2021, 21:33
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’den ayrıldı. Oktay’ı başkent Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’ndan KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yetkililer ve askeri erkan Türkiye’ye uğurladı.