Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı ve Meclis Başkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Oktay, Töre ile görüşmesinin ardından KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü. Oktay görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çalışan ve üreten bir KKTC temel hedefimizdir. Kıbrıs Türk halkının kalkınması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.