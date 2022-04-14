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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kıbrıs’ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye’yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kıbrıs’ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye’yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler."
Politika 14.04.2022, 14:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kıbrıs’ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye’yi karşılarında bulmaya devam edeceklerini bilsinler."