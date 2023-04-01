Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kıbrıslı Rumlar, ’karşı tarafı desteklerseniz Kıbrıs için de bir fırsat doğabilir’ diye Batı’ya sesleniyorlar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa kentinde Kıbrıs Türkleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yaklaşan genel seçime değinerek, "Kıbrıslı Rumlar ne diyor? ’Karşı tarafı desteklemek lazım. Eğer karşı tarafı desteklerseniz aslında Kıbrıs için de bir fırsat doğabilir’ diye yine Batı’ya sesleniyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin Gazimağusa kentinde bulunan Güvercinlik köyünde Kıbrıs Türkleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Oktay, çözüm için notlar aldı. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.

Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerle çok büyük bir felaket yaşadığını hatırlatan Oktay, "Ne yazık ki 50 binden fazla insanımızı da kaybettik. Ciğerimiz yandı. Acımız gerçekten büyük. Aynı şekilde Kıbrıs’taki gençlerimizi, anne, babaları ve öğretmenlerini kaybettik. 35 canımızı da burada verdik. Dolayısıyla her biri için gerçekten acımız çok büyük. Gidenleri getiremiyoruz. Böyle bir şansımız, gücümüz yok. Allah rahmet eylesin her birine, yakınlarına da sabırlar nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Oktay, KKTC’nin kendi hakkını egemen bir devlet olarak alacağını ve Kıbrıs’ın zenginliklerini de kendi vatandaşlarının refahını artırmak için kullanacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikada, Türkiye’nin ve KKTC’nin çıkarlarını önceleyen tutumuna karşı çıkan içeride bir muhalefet cephesinin oluştuğunu belirtti.

Altılı masanın, yedili masaya dönüştüğünün altını çizen Oktay, muhalefetin beyanlarında terör örgütü elebaşına özgürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldırmayı vaat ettiğini ifade etti.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna krizinde net bir tavır ortaya koyduğunu, "Benim ülkemin etrafı, bölgemin etrafı tamamen ateş çemberi. Yeni bir ateş çemberine burada müsaade etmek istemiyoruz. Dolayısıyla barışı sağlayalım" diyerek bu konuda elinden gelen her türlü gayreti sarf ettiğini anlattı.

Bu süreçte yedili masa veya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı Türkiye’nin iki yıl içinde Rusya-Ukrayna savaşına sokulmuş olacağını ifade eden Oktay, bunun da Batılı ülkelerin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmiş olacağını söyledi.

Oktay, aile değerlerini her daim savunacaklarını belirterek, yedili masanın aile yapısını kökten dinamitleyecek beyanlarının bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin kritik bir seçimden geçtiğini vurgulayan Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kıbrıslı Rumlar ne diyor? ’Karşı tarafı desteklemek lazım. Eğer karşı tarafı desteklerseniz aslında Kıbrıs için de bir fırsat doğabilir’ diye yine Batı’ya sesleniyorlar. ’Siz bu fırsatı görmüyorsunuz’ diyor. Fırsat dediği nedir? ’Türkiye’nin KKTC’nin bağımsız, egemen, eşit bir devlet olarak tanınmasına doğru giden yolu tekrar tıkamamız için bir fırsat doğacak’ diyor. Biz ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanımızın her fırsatta görüştüğü her lidere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatıyoruz."

Oktay, afetle mücadelenin yanı sıra milletin iradesine herhangi bir sıkıntı düşmemesi için seçim sürecini de yürüttüklerini belirterek, "Ama bu kısmı biraz daha sakin biraz daha dingin götürüyoruz çünkü o bölgede hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da acılarını hala yüreğimizde hissettiğimizi onların da hissetmesini, bilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından Kıbrıslı Türklerle sohbet etti. Oktay’a Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.