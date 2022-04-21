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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kamu Veri Alanı kurulacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağı tamamlanmıştır. Kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkânlarını geliştirmek üzere Veri Yönetişimi Rehberi hazırlanacak, rehber pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı için hızlandırıcı olacaktır. Kamuda veriden değer üretmek üzere AB’nin de benimsediği veri alanları konsepti doğrultusunda Kamu Veri Alanı kurulacaktır" dedi.

Politika 21.04.2022, 14:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kamu Veri Alanı kurulacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağı tamamlanmıştır. Kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkânlarını geliştirmek üzere Veri Yönetişimi Rehberi hazırlanacak, rehber pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı için hızlandırıcı olacaktır. Kamuda veriden değer üretmek üzere AB’nin de benimsediği veri alanları konsepti doğrultusunda Kamu Veri Alanı kurulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu 2. Toplantısı’na başkanlık etti. Stratejinin üst seviye koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan Yönlendirme Kurulu’nun ilk toplantısını 13 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Oktay, "Toplantıda stratejinin uygulama detaylarını ortaya koyacak eylemlerin hazırlanmasını karara bağlamıştık. Bugünkü toplantımızda ise, ilk toplantıdan bu yana yapay zeka alanında kaydettiğimiz mesafeyi tüm kurul üyelerimizle birlikte değerlendirecek, Kurul üyesi kurum ve kuruluşlarımızın güncel araştırmalarına ve çalışmalarına ilişkin bilgi alacağız" dedi.

Oktay, "2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ulusal yapay zeka ekosistemimizin olgunluğunu geliştirme amacı etrafında şekillenmiştir. Stratejiye ilişkin eylemler ise Kurulumuzun ilk toplantısından bu yana ilgili kurumlar tarafından istişare edilerek tasarlanmıştır. İlgili kurumlarımızın yanı sıra, 15 sivil toplum kuruluşu ile de temas edilerek görüşleri alınmış ve katılımcı bir eylem tasarım süreci işletilmiştir. Bu çerçevede toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağı tamamlanmıştır" diye konuştu.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylemleri arasında öne çıkanları sıralayan Oktay, "Kaliteli veri ve teknik altyapıya erişim imkânlarını geliştirmek üzere Veri Yönetişimi Rehberi hazırlanacak, rehber pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı için hızlandırıcı olacaktır. Kamuda veriden değer üretmek üzere AB’nin de benimsediği veri alanları (data spaces) konsepti doğrultusunda Kamu Veri Alanı kurulacaktır. Kamu Veri Alanı, kamu kurumlarının elindeki verilerin diğer kamu kurumlarınca da işlenebilmesine imkân sağlayacak şekilde kontrollü bir ortamda veri analitiği çalışmalarının yürütülmesini ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıracaktır" dedi.

Özel sektördeki firmaların da birbirleriyle veri paylaşımını kolaylaştırıp yapay zekâya dayalı katma değerli uygulamaların geliştirmesini hızlandırarak sektörel bulut platformları oluşturulacağını aktaran Oktay, "BTK Akademi ve Milli Teknoloji Akademisi tarafından dijital yetkinliklerin artırılması ve iş gücünün dönüşümü için eğitim ve sertifika programları geliştirilecektir. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere Türkiye Yapay Zeka Portalı oluşturulacaktır. Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecektir. Stratejinin uygulama sürecinde etkinliği artırmak üzere oldukça katılımcı bir yönetişim mekanizması da tasarlamış durumdayız" dedi.

Bu çerçevede STK temsilcilerinin de katılacağı Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu oluşturulacağını bildiren Oktay şunları söyledi:

"Danışma Grubu’nun teşkiline yönelik kararları bu toplantımızda değerlendireceğiz. Ayrıca teknik ve idari seviyedeki çalışmaları koordine etmek üzere ’teknik altyapı ve platformlar’, ’veri yönetişimi’, ’insan kaynakları’, ’hukuk ve etik’ ile ’güvenilir ve sorumlu yapay zekâ’ konularında geniş katılımlı çalışma grupları oluşturulacaktır. Yönetişim mekanizmasının işleyişine yönelik esas ve usulleri belirlemek üzere Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi’ni de ilgili tüm kurumların görüşleri doğrultusunda hazırladık ve bu toplantıda yönergeyi de karara bağlayacağız. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Eylem Planı’nın etkin şekilde uygulanması için sorumlu kurumlarımıza ve STK’lar da dehil tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor. Ülkemizin yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği fırsatlardan en üst seviyede yararlanabilmesi için bu Eylem Planı’nın hassasiyetle uygulanması elzemdir."

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