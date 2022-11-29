Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkelerinin ekonomik yönden kalkınması için İSEDAK gibi mekanizmaların önemine vurgu yaparak, “Türkiye olarak, İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Siyasi İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 38’inci Bakanlar toplantısında kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Oktay, konuşmasından önce toplantıda alınan kararları açıkladı. Toplantıda, İSEDAK Mali Destek Programlarının daha fazla sayıda ülkenin faydalanacağı şekilde yaygınlaştırılması, İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi ve Uluslararası Yatırım Fonu’nun boyutunun artırılması, İİT Üyesi ülkeler arasında Altın Borsası kurulması nihai amacına yönelik İİT Borsalar Forumu çerçevesindeki çalışmaların desteklenmesi, İSEDAK Gayrimenkul Borsası projesinin güçlendirilmesi, İİT Tahkim Merkezi’nin çalışmalarına aktif katılımın artırılması ve İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Girişimi çerçevesinde Yüksek Düzeyli Forum’un faaliyetlerine aktif katılım sağlanması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam ülkelerinin ekonomik yönden kalkınması için İSEDAK gibi mekanizmaların son derece önem arz ettiğini vurgulayarak, bu kalkınmanın sağlanması için Türkiye’nin var gücüyle gayret göstermeye devam edeceğini söyledi.

“Dijital dönüşümdeki tecrübemizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz”

Geçtiğimiz yıl işbirliği alanına dijital dönüşüm gibi önemli ve yükselen bir alanı eklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Dijital dönüşümde Türkiye modelini İSEDAK ülkeleriyle paylaşmaya ve birlikte geliştirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye, Birleşmiş Milletler 2022 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde, 193 ülke arasında 48’inci olarak sıralamada 5 sıra yükselmiştir. e-Katılım Endeksinde ise 18’inci sıraya yükselmiştir. Ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde edindiği kapasite ve tecrübeyi KKTC e-Devlet Kapısı ve Azerbaycan dijital dönüşüm uyumlanma projeleriyle dost ve kardeş ülkeler ile halihazırda paylaşıyoruz” dedi.

“Bölgemizde huzurun teminatı olan ülkelerden biriyiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “İSEDAK Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü açılış konuşmalarında vurguladıkları gibi, salgınla başlayan, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla tırmanan, sıcak çatışmalarla daha da kötüleşen küresel kriz, yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen, kalkınma yolculuğunu başarıyla sürdüren, kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgemizde huzurun teminatı olan ülkelerden biriyiz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için de Rusya-Ukrayna ihtilafı örneğinde olduğu gibi yoğun çaba gösteriyoruz. Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan-kazan yaklaşımıyla geliştirirken, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarıyla kendi beklentilerimizi eşleştirmeye önem veriyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak insani yardımlardan kalkınma desteklerine küresel adalet için pek çok alanda yük alıyoruz. Uluslararası alandaki çarpıklıklara karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek ortaya koyduğu itirazların ve tekliflerin gerisinde yine hak ve hakkaniyet arayışı vardır. Ancak küresel sınamalarla, eşitsizliklerle, adaletsizliklerle ülkelerin tek tek başa çıkması mümkün değildir” diye konuştu.

“İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz”

İslam dünyasının ekonomik yönden kalkınması için İSEDAK gibi mekanizmaların son derece önemli olduğunu vurgulayan Oktay, “İSEDAK ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirerek, bölgesel ve küresel barışa, istikrara, kalkınmaya verdiğimiz katkıları artırmak için dertleniyor olmalıyız. Kendi ülkelerimizden başlayarak sıkıntılı bir dönemden geçen insanlığın önünde yeni ufuklar açmak için, umutları yeşertmek için dertleniyor olmalıyız. Bugün burada bulunan tüm temsilcileri İSEDAK bünyesindeki çalışma gruplarından daha etkin şekilde faydalanmaya ve tüm üye ülkeleri daha etkin işbirliği konusunda harekete geçmeye davet ediyorum. İslam dünyasını daha güçlü bir ekonomiye ulaştırmak ve Müslüman coğrafyaları müreffeh bir geleceğe ulaştırmak amacıyla İSEDAK gibi mekanizmaları gelin daha etkin şekilde kullanalım. İslam ülkeleri olarak, ticari ve ekonomik işbirliğimizi daha da ilerletmemiz, krizleri fırsata çevirme mücadelemizde bizlere katkı sağlayacaktır. Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, Türkiye olarak İslam dünyasının ekonomik yönden güçlenmesi için de var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.