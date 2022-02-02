Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “İş yerlerinde örgütlenme çekinilecek değil teşvik edilecek bir unsur”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İş yerlerindeki örgütlenme aslında yine işletmelerimizin de işverenlerimizin de çalışanlarımızla birlikte kazandığı bir ortamdır. Bu çekinilecek değil tam tersi teşvik edilecek bir unsur” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile birlikte Türk-İş’i ziyaret etti. Sendikanın genel merkezinde yapılan görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay çok uzun zamandan beri Türk-İş’i ziyaret etmeyi istediğini belirterek, “Hem tüm iş dünyamızın ama aynı zamanda da işveren camiası ile birlikte nasıl çalışılabilir, nasıl birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’yi daha ileriye taşıyabiliriz bunları konuştuk. Sorunları masaya yatırdık tekrar çözüm önerileri üzerinde konuştuk. Türk-İş 70 yıllık tarihinde çok önemli bir yer tutan sendikamız ve 1,3 milyona yakın da üyesi olan en büyük sendikamız. Dolayısıyla çalışanlarımızın sorunlarını konuştuğumuzda Türk-İş’in yeri ayrıdır” diye konuştu.

Türkiye’nin kalkınmasının, iş dünyasında çalışanın mutluluğuyla doğrudan alakalı olduğunu vurgulayan Oktay, “Kalkınan Türkiye’de de çalışanımızın hakkı olan payı alıyor olması yine çalışma barışı anlamında da Türkiye’nin kalkınması anlamında da çok ciddi bir katkı. Pandemi döneminde bütün dünyada çalışanların işlerinden çıkartıldığı bir dönemde buna önleyici tedbirleri alarak bunun önüne geçtik. Yine korona virüsün etkisiyle uluslararası piyasadaki emtia fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyonun karşısında çalışanımızın ezdirilmemesiyle alakalı Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın ve sendikalarımızın hassasiyetiyle birlikte hem kamuda hem de özelde yapılan çalışmalarda, çalışanlarımızı ezdirmemeye çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık ama iyinin her zaman daha iyisi vardır. Bugün bunlar neler olabilir onların üzerinde de durduk. İnşallah bundan sonra da bu istişarelerin devamına karar verdik” diye konuştu.

İş yerlerindeki örgütlenme konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “İş yerlerindeki örgütlenme aslında yine işletmelerimizin de işverenlerimizin de çalışanlarımızla birlikte kazandığı bir ortamdır. Bu çekinilecek değil tam tersi teşvik edilecek bir unsur. Bunu da hep beraber görüyoruz zaten” açıklamasında bulundu.