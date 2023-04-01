Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hala Sultan Camii’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Oktay, iftar programı öncesinde Türkiye’den KKTC’ye gelen depremzedelerle bir araya geldi. Oktay, depremzedelerle yakından ilgilenirken çocuklara oyuncuklar hediye etti. Oktay, daha sonra iftar programına katılarak vatandaşlarla sohbet etti.