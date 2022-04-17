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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanada’nın Toronto kentinde teravih namazından çıkanlara gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, “Hoşgörünün dünyadaki merkezi, Hazreti Mevlana’nın şehri Konya’dan sesleniyor, her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce adalet önünde hesap vereceğine olan inancımızı güçlü tutmak istiyorum” dedi.

Politika 17.04.2022, 22:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanada’nın Toronto kentinde teravih namazından çıkanlara gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, “Hoşgörünün dünyadaki merkezi, Hazreti Mevlana’nın şehri Konya’dan sesleniyor, her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce adalet önünde hesap vereceğine olan inancımızı güçlü tutmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli ziyaretler için Konya’ya geldi. İlk olarak Konya Valiliğini ziyaret eden Fuat Oktay, Vali Vahdettin Özkan’dan il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Oktay daha sonra Tantavi Kültür Merkezi’nde gençlerle iftar programında buluştu. Oktay iftarın ardından açıklamalarda bulundu. Kanada’nın Toronto kentinde teravih namazından çıkanlara yapılan silahlı saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Oktay, “Ne yazık ki mübarek Ramazan ayında ibadet eden Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddetin yüreklerimize saldığı acı henüz dinmeden, bugün de Kanada’nın Toronto kentinde teravih namazından çıkan Müslümanlara saldırıldığı ve 5 kişinin yaralandığı haberini aldık. Hoşgörünün dünyadaki merkezi, Hazreti Mevlana’nın şehri Konya’dan sesleniyor, her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce adalet önünde hesap vereceğine olan inancımızı güçlü tutmak istiyorum” dedi.

Konya’ya her geldiklerinde tarihin görkemi, doğanın güzelliği ve Konyalıların alicenaplığıyla karşılaştıklarını ifade eden Oktay, “Binlerce yıllık Türk İslam tarihinin şahidi Konya, bugün de ülkemizin kalbinin attığı önemli bir cazibe merkezidir. Üniversiteleriyle, sanayisi, turizmi ve tarımsal üretimiyle Anadolu’nun göz bebeğidir. Sizler gibi Konya’da, Konya ruhuyla yetişen gençlerimiz inanıyorum ki hem Konya’yı hem de ülkemizi çok daha yükseltecek, çıtayı çok daha ilerilere taşıyacaktır. Kadim bir medeniyet ve tarih birikiminin varisi olmak, bize itibar kazandırmanın yanında, ağır sorumluluklar da yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle 81 iliyle daha güçlü bir Türkiye için 20 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Eğitimden sanayiye, ulaştırmadan teknolojiye her alanda ülkemizi ileriye götürmenin gayretini veriyoruz. Her yeni gün bir önceki güne göre pek çok alanda daha iyi konumda olmak için uğraş veriyoruz. Sıkıntıları, sorunları görüyor bunları da en hızlı şekilde çözmek için tüm kurumlarımızla birlikte aralıksız mücadele veriyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına, her zaman daha iyiyi hedefleyen bir vizyonla ve arkada bıraktıkları başarı hikayeleriyle yürüdüklerini kaydeden Oktay, “Bu yürüyüşte sizler en büyük zenginliğimiz, enerjimiz ve itici gücümüzsünüz. Bugün gençlerimiz kültürden spora, bilimden siyasete her alanda başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi, her alanda gençlerimizin önünün açılması ve üniversiteye girişlerde katsayı adaletsizliğinin kaldırılması gibi adımlar gençlerimize duyduğumuz güvenin göstergeleridir. Bu şartsız güvenin karşılığında sizlerden beklentimiz; Türkiye’nin kalkınma ve yükselme davasına Konya’dan bilginizle, vizyonunuzla ve enerjinizle en güçlü katkıyı vermenizdir. Arzumuz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Asım’ın nesli’ olarak ifade ettiği tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi bilim ve teknikle tamamlayan daha nice gençlerimizin yetişmesidir. 2053 ve 2071 vizyonumuza sımsıkı sarılıp onları gerçekleştirmek için azmedecek olan sizlersiniz. Biz gençlerimizi sadece ‘ülkemizin yarınları’ olarak değil ‘hem bugünü hem geleceği’ olarak görüyoruz. Biz sizlere baktığımızda başı Toroslar gibi dik, Konya’nın ilim irfan bayrağını yükseklere taşıyacak gençler görüyoruz. Gözlerinizde Hasan Tahsinler, Ömer Halisdemirler görüyoruz. Türkiye’nin başarı hikayelerine genç imzalar atmaya devam edin. Bugüne kadar daima gençleri desteklemiş kadrolar olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

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