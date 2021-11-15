Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında olacağımızı, bölgede geleceği omuz omuza beraber şekillendireceğimizi bir kez daha teyit ettik”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında olacağımızı, bölgede geleceği omuz omuza beraber şekillendireceğimizi bir kez daha teyit ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen tanıtım ve temel atma törenine katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törende Milli Savunma Bakanlığına bağlı Yeni Girne Askeri Hastanesi’nin temeli atılırken, yapımı süren yolların da açılışı yapıldı. Törende ayrıca Dipkarpaz Sağlık Ocağı’na yapılan sağlık yatırımları ile başkent Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin tanıtımı yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü gibi anlamlı bir günde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını perçinleyecek projelerin temellerini atmaktan, lansman ve açılışlarını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Birlik ve beraberlik içerisinde bayram coşkusunu paylaştıklarını ve KKTC’nin aydınlık geleceğine dair umutlarını tazelediklerini belirten Oktay, “Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında olacağımızı, bölgede geleceği omuz omuza beraber şekillendireceğimizi bir kez daha teyit ettik” dedi.

“Dünyaya açılan bir KKTC için beraber mücadele ediyoruz”

Oktay, KKTC’nin kalkınma ve gelişme mücadelesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak en güçlü desteği verdiklerini vurguladı. Türkiye ve KKTC işbirliğinin geçmişten bugüne uzanan kardeşlik ve gönül birlikteliğinin üzerinde yükseldiğini ifade eden Oktay, “1571’den bu yana Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi hiçe sayanlara karşı, ambargolara karşı, dünyaya açılan bir KKTC için beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz, ay yıldızlı bayrağımıza, bayrağa rengini veren şehitlerimizin kanına, canına ve tüm ecdadımıza karşı sorumluluğumuzdur” dedi.

Bu mücadelenin “bölgede güçlünün değil haklının hakkını alması için” olduğunu vurgulayan Oktay, “Adına ‘milli dava’ dediğimiz bu mücadele, dilimizle, dinimizle, kültürümüzle, ortak geçmişimizle maziden atiye kurduğumuz sarsılmaz bir köprüdür. Köklü bağlarımızı geçmişten bugüne nasıl taşıdıysak bugün birlikte attığımız somut adımların da geleceği kuracağına inanıyoruz. Bu doğrultuda işbirliğimizi sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte; günübirlik siyaset üstü bir yapıda oluşturmuş durumdayız. KKTC’nin dört bir tarafında, baktığımız her yerde Türkiye-KKTC işbirliği ile yapılmış altyapı-üst yapı yatırımlarını, insana dokunan projeleri ve kalkınma desteklerinin somut nişanelerini görüyoruz” dedi.

“Az önce tanıtım filminde kurumlarımızın iftiharla sunduğu çalışmalar, sadece bu yılki, hatta son 6 aydaki gayretlerimizin sonucudur” ifadelerini kullanan Oktay, “Şu anda bulunduğumuz noktada yükselecek Yeni Girne Askeri Hastanesi’nden 500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığının güçlü bir sembolü olacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinden Millet Bahçesi’ne, KKTC’nin dört bir yanını saran modern karayollarına kadar pek çok işbirliği projemiz adım adım ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Üzerinde mutabık kaldığımız alt ve üst yapı yatırımlarını ve beşeri sermaye kapasite geliştirme projelerini kaliteden ödün vermeden en hızlı şekilde hayata geçiren tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyor, her birini kutluyorum” dedi.

Her şeyin bir tebessüm için olduğunu belirten Oktay, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren TİKA’nın KKTC’ye ayrı bir önem vererek çalışmalarına hız verdiğini aktardı. Oktay, balıkçı barınaklarından zeytinyağı ambarlarına restore edilen tarihi mekânlardan çocuk parklarına pek çok yerde TİKA’nın imzasını görmenin mümkün olduğunu kaydetti. Lapta, Yenierenköy ve Dipkarpaz Sağlık Merkezleri’nde hayati önem taşıyan tıbbi cihazların eksikliğini tespit ettiklerini, bu cihazları sağlık merkezlerine TİKA vasıtasıyla kısa sürede kazandırdıklarını ifade eden Oktay, bunlara ek olarak Sağlık Bakanlığının da Dr. Burhan Nalbantoğlu, Cengiz Topel ve Gazi Mağusa Devlet Hastanelerine tomografi ve ekokardiyografi cihazlarının da dahil olduğu tıbbi donanım desteğinde bulunduğunu, cihazların kullanımına ilişkin sağlık personeline eğitim verildiğini aktardı.

“Sağlık alanında destek ve işbirliğimizi sürdüreceğiz”

Salgın sebebiyle lojistik faaliyetlerin yavaşladığı böyle bir dönemde 45 gün gibi kısa bir sürede tıbbi donanım ihtiyaçlarını hazır hale getiren Türkiye Sağlık Bakanlığı ve TİKA’yı tebrik eden Oktay, “Temelini attığımız Yeni Girne Hastanesi ve proje tanıtımını az önce birlikte izlediğimiz 500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanında destek ve işbirliğimizi sürdüreceğiz. 100 Yataklı Yeni Girne Askeri Hastanesi son teknoloji tıbbi donanımı ve tedavi birimleriyle bölgede en iyi sağlık merkezlerinden birisi haline gelecek. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl bugün Lefkoşa 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış, 500 yataklı dev hastane kompleksinin de müjdesi verilmişti. Az önce proje tanıtımını hep birlikte izlediğimiz hastanenin de tam teşekküllü bir şekilde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması için gerekli desteği veriyoruz” dedi.

Oktay, diğer bir önemli işbirliği alanlarının da “ulaştırma ve altyapı” olduğuna işaret ederek, “Hayat kalitesini, turizmi ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyen karayolları için kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Toplam proje bedelinin 635 milyon lira olan 46 kilometresi bölünmüş yol, 14 kilometresi birinci sınıf olmak üzere toplam 60 kilometre uzunluğunda 5 adet yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Oktay, “Gazimağusa-Dipkarpaz hattının bir parçası olan İskele-Çayırova Yolu’nun resmi açılışını bugün itibarıyla gerçekleştiriyoruz. 9 kilometre uzunluğundaki bu kesimin bölünmüş yol olarak tamamlanmasıyla bu güzergah üzerinde yer alan petrol, sanayi, turizm tesislerine, antik ve ören yerlerine ulaşım kolaylaşmış, sürüş konforu yükseltilmiştir. Balalan- Yenierenköy yolu, Lefkoşa-Değirmenlik-Girne-Esentepe ayrımı projeleri ile 23 kilometrelik kısmı daha tamamlanan köy yolları iyileştirme çalıştırmalarının da kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız” dedi.

Oktay, Kıbrıs Türkü’nün milli iradesini yansıtan cumhurbaşkanlığı makamına yakışır sembol bir eser olacak Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi ve Millet Bahçesi projesinin Kıbrıs Türk halkının bir egemenlik nişanesi olacağını, gelecek nesillere KKTC’nin güçlü demokrasi kültürüyle birlikte miras kalacağını aktardı.

Alt yapı ve üst yapı projelerinin yanı sıra e-Devlet çalışmalarına da güçlü desteklerinin sürdüğünü ifade eden Oktay, “Dünya standartlarında e-imza desteği olan güvenli e-kimlik kartları, e-nüfus kayıt sistemi ve kamuda hızlı ve kolay yazışmayı mümkün kılan e-yazışma sistemi, Türkiye’nin e-Devlet altyapısı ile KKTC’ye sağlanmaktadır” dedi.

“KKTC’de bürokrasinin azaltılması için tüm ilgili kurumlarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz”

Oktay, “KKTC Kamu Yönetim Sistemi, Hasta Bilgi Yönetim Sistemi, e-gümrük ve e-meb sistemlerinin entegrasyonu tamamlanmış durumda. Dijital Dönüşüm Ofisimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve KKTC’de bürokrasinin azaltılması için tüm ilgili kurumlarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Kalkınma ve işbirliği protokolü kapsamında sağladığımız finansman desteklerine ek olarak sektör sektör eğildiğimiz bu projelerin yanı sıra mesleki eğitimin dönüşümü ve yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmalarını da başlatmış durumdayız. KKTC’de daha sağlam bir altyapı ve daha güçlü bir kalkınma ivmesinin kardeşlik bilinciyle ve azimle hareket ettiğimiz sürece mümkün olduğuna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Karar alma ve uygulama mekanizmalarında bulunan herkesin bu doğrultuda üzerinde ciddi bir sorumluluk bulunuyor. Yapısal reformlar başta olmak üzere nerede bir tıkanıklık, nerede bir yavaşlama varsa tüm ilgililerin bu sorumluluk bilinciyle inisiyatif almasını ve ilerleme yönünde adım atmasını arzu ediyoruz” dedi.

“Türkiye-KKTC ilişkileri her türlü yerel siyasi polemiklerin üzerindedir” ifadelerini kullanan Oktay, “Mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimizin yürek yüreğe mücadeleleri ve şehadetleriyle bağımsızlığını kazanmış, hakkını hukukunu çiğnetmemiş ve 38 yıldır barış içinde hür şekilde yaşayan Kıbrıs Türkü’nün istikbaline yakışan tutum budur. Bizler, Kıbrıs Türkü’nün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve dayanışmamızı daim etsin” dedi.

Oktay, temeli atılan ve açılışı gerçekleştirilen yatırımların Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyerek, projelerde emeği geçen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TİKA, Dijital Dönüşüm Ofisi ve ASFAT’a teşekkür etti. Oktay, “Kurumlarımızın projeleri birlikte yürüttükleri KKTC’nin ilgili tüm bakanlık ve kurumlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeni açılışlar ve temelini atacağımız yeni yatırımlar için tekrar bir araya gelmek temennisiyle hepinizi bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.