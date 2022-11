Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Ermenistan’ın zulmüne bizzat şahit olduk”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa’ya gerçekleştirdiği ziyarette, “Ermenistan’ın zulmüne bizzat şahit olduk. Bugüne kadar her şeyle biliyorduk ama gözlerimizle bugün ilk defa gördük” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkent Bakü’den uçakla, Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra inşasına başlanan ve 26 Ekim 2021’de açılışı gerçekleştirilen Fuzuli Havalimanı’na geçti. Oktay’ı burada Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov karşıladı. Oktay ve beraberindekiler, Fuzuli’den karayolu ile Karabağ’ın incisi, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’ya geldi. Şuşa’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ziyaretinde Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi. Oktay ve diğer yetkililer Şuşa’da şehir meydanını, kaleyi, restorasyonu devam eden Yukarı Gövher Ağa Camii’ni, Şair Hurşitbanu Natavan’ın evini, Şair Molla Penah Vagif’in türbesini ve Cıdır Ovası’nı ziyaret etti.

“Ermenistan’ın zulmüne bizzat şahit olduk”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyaretinin ardından Azerbaycan Başbakanı Asadov ile birlikte ortak basın açıklaması için kamera karşısına geçti. Azerbaycan’da, Şuşa’da tek millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha hissettiklerini belirten Oktay, “Sevinciyle sevindik, acısıyla acılandık, üzüldük. Şehitler verdik Şuşa’da. Şehitlerimize hep beraber rahmet okuduk, sabırlar diledik yakınlarına, Allah rahmet eylesin her birine, ruhları şad olsun. Ama bir başka şey daha gördük. Ermenistan’ın zulmüne bizzat şahit olduk. Bugüne kadar her şeyle biliyorduk ama gözlerimizle bugün ilk defa gördük. Sadece Şuşa’da değil. Fuzuli’den Şuşa’ya kadar olan her bir köyde, Fuzuli dahil her bir yerleşim yerinde, Şuşa dahil bir yerleşim yerinde 30 yıl içerisinde nasıl mezalimler yapıldığına bizzat şahit oldum. Ermeni mezalimlerini, nasıl toprakların, şehirlerin ve köylerin yerle bir edildiğini, sadece bu azatlık döneminde değil, savaş döneminde değil, öncesinde şehirlerin, köylerin nasıl tamamen yok edildiğini ve yerle bir edildiğini ve 30 yıldır burada işgal altındaki topraklarda neredeyse ot dahi bitmesine müsaade edilmediği, bırakın Azerbaycanlı, bırakın burada oturan yaşayan insanların nefes almasına müsaade edilmesini, onlar zaten buradan sürülmüş ama onun yerinde de bir otun dahi bitmesine müsaade edilmediği bir 30 yıllık zulmün işaretlerine şahit olduk” ifadelerini kullandı.

“Buradaki insanlık zulmünü görmeleri için bir an önce tüm sivil toplum örgütleri, tüm gençleri, kadınlarımızı buraya davet ediyorum”

Türk dünyasındaki gençlerin ve tüm sivil toplum örgütlerinin, insan haklarından bahseden sivil toplum örgütlerinin insan haklarının nasıl yerle bir edildiğine şahitlik etmek istiyorlarsa Karabağ topraklarını geç kalmadan ziyaret etmek zorunda olduklarını söyleyen Oktay, “Çünkü yarın buralar tamamen yeniden inşa ve ihya edilmiş olacak. Bu süreç de zaten çoktan başlamış, bu sürecin başlamış olduğunu görmekten de ayrıca mutluluk duydum. Cumhurbaşkanımız her fırsatta zaten Azerbaycan’la ve Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev ile her fırsatta birlikte, her fırsatta görüş birliği halinde ve istişare halindeler. Her fırsatta da Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Türkiye’de, bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da Azerbaycan’da hem gelişmeleri yakından takip etmekte ama hem savaş dönemi, işgalinden kurtuluş dönemi hem de sonrası ihya ve inşa döneminde de yine birlik beraberliğimiz dayanışmamızı tüm gücüyle devam ettirmektedirler. Buradaki insanlık zulmünü görmeleri için ben bir an önce tüm sivil toplum örgütleri, tüm gençleri, kadınlarımızı Şuşa’ya ve Karabağ topraklarını görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Türk milleti işgal etmez”

Türk milletinin girdiği yeri ihya ve inşa ettiğini belirten Oktay, “Türk milleti işgal etmez, hiçbir yerde işgalci değildir, hiçbir yerde sömürgeci olmamıştır. Herhangi bir yerde bir mücadele vermişse bile o mücadelesini en hassas şekilde sivile zarar vermemek için, canlıya, başka bir canlıya zarar vermemek için her türlü tedbiri alır ve her türlü hassasiyeti gösterir. Ne yazık ki, görüyoruz ki Ermeni mezaliminde, Ermeni zulmünde insanlıktan eser kalmamış” dedi.

"Ülkelerimiz ve bölgemiz için önemli kararlara imza attık"

İki ülkenin iş insanlarını buluşturan İş Forumu ve Dar Kapsamlı İstişare Toplantıları ile iş dünyasına kulak verdiklerini ve ikili ticari ilişkileri daha da canlandıracak unsurları istişare ettiklerini belirten Oktay, "Heyetlerarası toplantımızda enerjiden ulaştırmaya, tarımdan dijitalleşmeye ilişkilerimizi masaya yatırmış olduk. Toplantımız neticesinde ikili ilişkilerimizin ekonomik ve ticari altyapısını ve iş birliğimizin yol haritasını fikir birliğiyle güncelledik, ülkelerimiz ve bölgemiz için önemli kararlara imza attık. 86 eylemden oluşan Karma Ekonomik Komisyon Protokolümüzün milletimize ve kardeş Azerbaycan halkına hayırlı olmasını diliyorum. Aldığımız kararlar arasında Azerbaycan’ın deniz alanlarında SOCAR-TPAO ortaklığı ile gerçekleştirilebilecek hidrokarbon çalışmalarında iş birliği yapılması, Yeşil Enerji Konseptinde ortak akılla hareket edilmesi, maden arama ile ilgili olarak Ortak Girişim oluşturulması yönünde adımların atılması, Türkiye-Azerbaycan elektronik devlet hizmetlerinin her iki ülkede de kullanılabilmesi için veri paylaşımı çalışmalarının başlaması. Böylece Türkiye’de okuyan Azerbaycanlı gençlerimizin, iki ülke arasında seyahat eden vatandaşlarımızın, ticaret yapan iş insanlarımızın elektronik devlet sayesinde hayatlarının kolaylaştırılması, yani sizin tabirinizle asanlaştırılması. Yeni nesil teknolojilerden biri olan blok zinciri kullanarak iki ülke arasında güvenli veri iletişiminin sağlanması. Yine Azerbaycan’ın Yapay Zeka Stratejisinin hazırlanması konusunda ortak hareket edilmesi, Azerbaycan şirketlerinin Borsa İstanbul’da kotasyonuna yönelik bir modelin tasarlanması, iki ülke arasındaki ticarete ivme kazandırılması amacıyla taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, kota her iki ülkenin de lojistik kapasitesinin güçlendirilmesine ve transit geçişlerinin geliştirilmesi" ifadelerini kullandı.

"Alınan kararların hayata geçmesini, Azerbaycan Başbakanı Sayın Asadov ile yakinen takip edeceğiz"

Oktay, "Ulaşım konusunda özellikle Türkiye’den gelen yine araçlara sorunlar olduğunu birlikte gördük. Dolayısıyla değerli kardeşim Ali Asadov sağ olsunlar, tekrar teşekkür ediyorum. Son derece kolaylık ve nezaket gösterdiler. Türkiye’den gelecek araçlarla alakalı bundan sonra kota uygulaması, neye ihtiyacınız varsa bildirin biz onu karşılayacağız. Tarımsal üretim, su yönetimi ve ormancılık alanında iş birliğinin güçlendirilmesi gibi hem mevcut iş birliğini yükselten hem de iş birliğimizi yeni alanlara yayan maddeler bulunmaktadır. Savunma sanayi sektörü ve şu anda da içinde bulunduğumuz, işgalden azat olan toprakların kalkındırılması konularında çalışmalarımızı da ilerletiyoruz. Milletimizin ezeli kardeşliğini ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in kalbi dostluğunu, talimatlarını, kurumlararası iş ve işleyişlere tam olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Alınan kararların hayata geçmesini, Azerbaycan Başbakanı Sayın Asadov ile yakinen takip edeceğimizi de buradan ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi başta olmak üzere belirlenen hedefleri aşarak ilişkilerimizi kardeşlik hukukumuzu yansıtacak seviyelere taşıyacağımıza inanıyor yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedefimiz, kalıcı barışın tesisi”

Dün Türkiye-Azerbaycan 10’uncu Karma Ekonomik Komisyonu toplantımız kapsamında alınan kararlarda da tarım, şehircilik, yerelden kalkınma ve altyapı gibi alanlarda Karabağ bölgesini ihya etme yönündeki kararlılığımızı teyit ettiklerini belirten Oktay, “Türkiye ile Azerbaycan, bölgede iki büyük ekonomik güçtür. Bu gücün çok daha üst seviyelerde iş birliğine dönüşmesinin oluşturacağı sinerji, iki ülke halklarının refahının artmasına ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacaktır. Hedefimiz, kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Tek millet, iki devlet, iki dost, iki gardaş ülke olarak her alanda ilişkilerimizi daha ilerilere taşıyacağız. Bu vesileyle özellikle gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı özellikle Şuşa’yı, Karabağ’ı ziyaret ederek burada tarihi canlı canlı yaşamaya davet ediyorum. Aynı şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimizi de Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliğini keşfetmeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanlarımızın öncülüğünde her alanda ilerlettiğimiz çalışmaların bölgemizde barış, huzur ve istikrarın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, Azerbaycanlı tüm gardaşlarımı bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.