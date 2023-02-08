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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Doğalgaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki tüm arızaların bakımı tamamlandı. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğalgaz vermeye başlıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Doğalgaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki tüm arızaların bakımı tamamlandı. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğalgaz vermeye başlıyoruz.”
Politika 08.02.2023, 20:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Doğalgaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki tüm arızaların bakımı tamamlandı. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğalgaz vermeye başlıyoruz.”