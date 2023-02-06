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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."

Politika 06.02.2023, 18:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."

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