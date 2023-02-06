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Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."
Politika 06.02.2023, 18:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Deprem bölgesi) Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor."