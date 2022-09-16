Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütüyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Semerkant’tan basına yansıyan fotoğrafına ilişkin, “Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütüyor. Gecesiyle, gündüzüyle sadece resmi toplantılarda değil gayriresmi ortamlarda da 7 gün 24 saat çalışan, lider diplomasisi yürüten bir Cumhurbaşkanımız var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esenler’de geri dönüşümden eğitime kazandırılan defterlerin öğrencilere dağıtıldığı defter dağıtım törenine katıldı. Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergiyi gezen Oktay, törende bir konuşma yaptı.

“2,1 milyar ton çöp bin 200 adet boğaz köprüsünün ağırlığıyla eşdeğer”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Dünyanın durumuna baktığımızda her yıl yaklaşık 2,1 milyar ton çöp üretildiği tespit edilmiştir. Bu, bin 200 adet boğaz köprüsünün ağırlığıyla eşdeğer. Ancak ne yazık ki bunların çok azı, sadece yüzde 16’sı geri dönüştürülüyor. Yarısına yakını ise geri dönüştürülmesi imkânsız şekilde doğaya bırakılıyor. Bu oran yeşile, maviye, bereketli toprağa ve temiz havaya ihanettir. Midesinden plastik çıkan balıklar, nesli tükenen hayvan cinsleri, kirlenen su ve hava ile ekosistem bizlere bu ihaneti çok ağır ödetiyor. İklim değişikliği, atıkların doğaya acımasızca bırakılmasının bir sonucu olarak geleceğin en önemli riskleri arasında yer alıyor” dedi.

“1 ton kağıt atık geri dönüştürüldüğünde doğada 17 ağaç kesilmekten kurtarılıyor”

Esenler Belediyesi’nin uzun yıllardır geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalar yaptığını söyleyen Oktay, “Sadece Esenler’de günlük toplanan ve ayrışan çöp ortalama 400 tonu buluyor. Bu miktarın yüzde 10’u deftere dönüşerek çocuklarımızın eğitimine ve aile ekonomisine katkı sağlamakta. 1 ton kağıt atık geri dönüştürüldüğünde doğada 17 ağaç kesilmekten kurtarılıyor. Ayrıca yine geleneksel olarak Esenler Belediyemiz tarafından ’Okullar Arası Atık Pil Yarışması ve Okullar Arası Mavi Kapak Yarışması’ düzenlendiğini biliyorum. Yarışma sonucunda en fazla pil ve mavi kapak toplayan okullarımıza belediyemiz tarafından led TV’den bilgisayara kadar çeşitli hediyeler gönderilerek sizler gibi kardeşlerimiz atık yönetimi konusunda teşvik ediliyor” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütüyor”

Ukrayna’da yaşanan savaşın enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Oktay, “Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna’da yaşanan savaş, enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede barışın temini, enerji ve gıda arzı güvenliği için gösterdiği irade tüm taraflar için önemlidir. Bugün Şangay Beşlisi Zirvesi için Özbekistan’da, oradan da BM Genel Kurulu için ABD’ye geçecekler. Dün Semerkant’tan basına yansıyan görüntüleri gördünüz. Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütüyor. Gecesiyle, gündüzüyle sadece resmi toplantılarda değil gayriresmi ortamlarda da 7 gün 24 saat çalışan, lider diplomasisi yürüten bir Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz var” dedi.

“Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz”

Oktay konuşmasının devamında, “Dostlarıyla yürüyen, bölgesinde lider Türkiye imajı Cumhurbaşkanımızla hayat buluyor. Ülkemizin menfaatleri ve dünya barışı için ‘herkese adalet, aleme nizam’ şiarıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54’ü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkildir. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz doğal ekosistemi korumak için üzerimize düşeni yaparken katı atıktan kanalizasyona, hava ve gürültü kirliliğine kadar, çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için fert fert tüm vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hükümetimiz kitaplarını, biz defterlerini veriyoruz”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Yıllardır devam eden bir gelenekle beraber Esenler’de 85 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencimiz var. 85 bin öğrencimizin her birinin zengin ve fakir ayrımı yapmaksızın Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize verdiği liste çerçevesinde bir öğrenci kaç tane defter kullanacaksa hükümetimiz kitaplarını ve yardımcı kitaplarını teslim ediyor. Biz de Esenler Belediyesi olarak defterlerini teslim ediyoruz. Zaten Esenler halkı bu çöpleri bize veriyor. Biz onların çöplerinden elde ediyoruz. Esenler’in çocuklarına eğitime bir katkı olarak takdim ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, törenin ardından bir öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Daha sonra resim yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere hediyeler verildi.