Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Cezayir’i pazar olarak değil bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz”

Cezayir İş ve Yatırım Forumunda konuşma yaparak, “Cezayir’i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz“ dedi.

Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu İstanbul’da bir otelde başladı. Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin daha iyi bir konuma gelmesi hedefiyle düzenlenen foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak, Cezayir-Türkiye İş Konseyi Başkanı Djellal Serandi, Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) Başkanı Tayeb Chebab ve birçok iş insanı katıldı. Forumda, ikili iş görüşmeleri kapsamında karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir’i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarından biri olarak gördüklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise, ülkelerinde bakanlar kurulunda yeni yatırım yasasının son düzenlemelerini yaptıklarını ifade ederek, Türk yatırımcıları Cezayir’e davet etti.

“Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz”

Cezayir’in 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirdiği bu ilk ziyaret ile ikili ilişkilerin yeni ve verimli bir safhaya geçeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Dün ilk toplantısı son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, kazan kazan temelinde sürdürülebilir işbirliklerine temel teşkil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi; ‘Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz.’ Öte yandan, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda, yeşil finansman ekosistemi oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu konuda tüm ilgili kurumlarımız kendi alanlarında gerekli altyapının güçlü bir şekilde oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm yatırımcılar için güvenilir ve dayanıklı bir üs teşkil eden Türkiye ve itibarıyla nam salmış iş insanlarımız, Cezayir’le yeni iş birlikleri için önemli potansiyele sahiptir. 2021 yılında Cezayir ile dış ticaretimiz önemli bir ivme yakalayarak, yüzde 34,9 artışla 4,2 milyar dolar; 2022 Yılının ilk 4 ayında ise yüzde 41,3 artışla 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen rakamlar, 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefini bu yıl rahatlıkla aşacağımızı gösterdi. Bundan sonraki hedefimiz, dün mutabık kalınan 10 milyar dolar seviyesine en kısa zamanda ulaşmaktır” dedi.

“Cezayir’i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz”

Cezayir ile olan ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu belirten Oktay, “Başta demir-çelik, kimyevi ürünler, tekstil ve ilaç sektörleri olmak üzere 5 milyar dolar seviyesine ulaşan yatırım büyüklüğü ile Cezayir, ülkemizin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülkedir. Cezayir’de faaliyet gösteren yaklaşık bin 400’ü aşkın Türk şirketi, 30 bin Cezayirli kardeşimize sağladığı istihdam ile Cezayir ekonomisine katkı sunmaktadır. Özellikle Türk Müteahhitlik sektörü Cezayir için büyük bir öneme sahiptir. Bugün Cezayir’in neredeyse tüm bölgelerinde Türk firmaların üstlendiği 10 binlerce konut yapımı ve birçok altyapı projesi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde Cezayir’de nice alt yapı ve üst yapı projelerinde yine Türk müteahhitlik firmalarının imzasını göreceğimize inanıyorum. Adana Ceyhan’da bulunan 1,7 milyar dolarlık poli-propilen yatırımı, ülkelerimiz açısından kritik öneme sahiptir. Biz Cezayir’i bir pazar olarak değil, bölgedeki en önemli ticaret ve üretim ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Cezayir’in Mağrip bölgesinde ve Afrika kıtasında barış ve huzurun tesisi ve korunmasında kilit öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. İlk olarak 9 yıl aradan sonra geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısında gündeme gelmiş ve dün heyetlerarası görüşmelerde değerlendirilen; Geniş ürün yelpazesine sahip Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) hazırlıklarının tamamlanması, Organize Sanayi Bölgeleri konusunda tecrübe paylaşımının en kısa sürede gerçekleştirilmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (YKTK) taslağının kısa sürede sonuçlandırılması, e-Devlet, siber güvenlik, akıllı şehirler gibi bilişim projelerinde ortak çalışmalar yapılması, süreçleri tamamlandığında işbirliklerimizin seyri şüphesiz daha da derinleşecektir” diye konuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı, yatırımcıları Cezayir’e davet etti

İki ülkenin birlikte gerçekleştirilecek projelerle önemli kazanımlar elde edebileceğini belirten Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ise, “Hem Türkiye hem Cezayir olarak önemli gelişmelerden geçmekteyiz. Birkaç hafta sonra 60’ıncı bağımsızlık yılımızı kutluyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kuruluşunun da 60’ıncı yılını kutluyoruz. O günden beri ilişkilerimiz çok iyi düzeydedir. Biz bakanlar kurulunda yeni yatırım yasasının son düzenlemelerini yapmaktayız. Bu yasa, yatırımcıların ve yatırım hizmetinde olacaktır. Yeni ufuklar açacak ve sizleri koruyacak. Konut inşaatı ve tabii ki bazı sıkıntılar oluştu. Bunları unutun. Artık yeni Cezayir’den konuşuyoruz. Alın teri şeffaflık, Cezayir herkesin helal kazancın Cezayir’i artık. Burada her şeye açığız. Savunma, sanayi, denizcilik ve birçok konuda bütün kolaylıkları sağlayacağız. Gelsin, yatırım yapsınlar. Bir entegre sistemi olsun aramızda. Hem Türkiye hem Cezayir kazansın. Ekonomi kalkınma bu artık öyle bir duruma gelsin ki rutin haline gelsin. Artık kalıcı bir şekilde devam etsin. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları konuşuyoruz. Yatırımların korunması ve devamı için kanuni zemini oluşturuyoruz. 2022 yılı bir ekonomik yıl olacak dedim. Çünkü biz, devletin tüm masraflarını ve dengesini tekrar ele alıyoruz. Bütçeyi tekrar ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.