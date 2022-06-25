Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı’na katılmak üzere Cezayir’e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’yi temsilen 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı’na katılmak üzere Cezayir’in Oran kentine geldi. Özel uçakla Ahmed Ben Bella Uluslararası Havalimanı’na inen Oktay, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Oktay’ın programı çerçevesinde Türk işçilerle de bir araya gelmesi bekleniyor.