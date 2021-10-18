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CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu’nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu’nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan.”
Politika 18.10.2021, 15:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu’nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan.”