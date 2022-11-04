Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Azerbaycan ile dış ticaret hacmimiz yüzde 31 oranında artarak 5.2 milyar dolara ulaştı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan ve Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “2022 yılının ilk 10 aylık döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre dış ticaret hacmimiz yüzde 31 oranında artmış ve 5.2 milyar dolara ulaşmıştır ki kısmet olursa bunun 6 milyarın üzerinde bir rakamla tamamlarız diye ümit ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan’daki temaslarına devam ediyor. Fuat Oktay, Azerbaycan ve Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 10. Dönem Toplantısı’na katıldı. Toplantı, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Fuat Oktay’ın başkalığında yapıldı.

"Kardeş ülkelerimiz arasında bugün ilişkiler, stratejik müttefiklik seviyesindedir"

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov Azerbaycan’ın Türkiye ile olan ilişkilerine özel bir önem verdiğini belirterek, “Türkiye bağımsızlık tarihimizde diplomatik ilişkileri kuran ilk ülke. Ancak Azerbaycan-Türkiye ilişkileri halklarımızın tarihi kadar eskidir. Sarsılmaz dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle birbirine sık bir şekilde bağlıdır. Kardeş ülkelerimiz arasında bugün ilişkiler stratejik müttefiklik seviyesindedir. Azerbaycan bütün meselelerde gösterdiği destek için Türkiye minnettardır. Özellikle 44 günlük Vatan Savaşı’nda gösterdiğiniz destek için sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve şahsen size teşekkür ediyoruz. Başarılı işbirliğimiz bölgenin gelişmesine, istikrarına ve güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bütün dünyaya örnektir” dedi.

"Bu toplantı ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme-geliştirme fırsatı bulduğumuz önemli bir mekanizma"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Azerbaycan’ın kalkınması ve güçlenmesinin kendisini ve Türk halkını da mutlu ettiğini ifade ederek, “Acınız acımızdır, sevinciniz sevincimizdir. Bu vesileyle ben yaklaşmakta olan Zafer Günü’nü de şahsım ve tüm Türk milleti halkı adına bir kez daha kutlamak isterim. Bugün 10. Dönem Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantımız vesilesiyle Bakü’deyiz. Hamdolsun her geçen gün daha da sıklaşan temaslarımız sonucunda gerek kurumlararası işbirliklerinde, gerek iş dünyamızın ortaklıklarında ivme kaydedilmektedir. Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme ve geliştirme fırsatı bulduğumuz önemli bir mekanizma. İkili ticari ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız teknik heyetlerimizin özverili çalışmalarıyla hazırlanan eylem planına ayrıca önem vermekteyiz” şeklinde konuştu.

"Dış ticaret hacmimiz yüzde 31 oranında artmış ve 5.2 milyar dolara ulaşmıştır"

10. Dönem Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Eylem Planı’nda ticaret, yatırım, sanayi, teknoloji, tarım, orman, gıda güvenliği ve birçok alanda toplam 86 adet eylem maddesinin mevcut olduğunu belirten Oktay, “Tüm eylemlerin kağıt üzerinde kalmadan birer birer hayata geçmesi için üzerimize düşeni yapacağımızı bir kez daha teyit ediyor, sizlerin de en güçlü şekilde destek vereceğinize yürekten inanıyorum. İkili ticari hacmimiz 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 10 oranında artarak 5 milyar dolarlık, yine buna enerji dahil, 5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır. 2022 yılının ilk 10 aylık döneminde ise 2021 yılının aynı dönemine göre dış ticaret hacmimiz yüzde 31 oranında artmış ve 5.2 milyar dolara ulaşmıştır ki, kısmet olursa bunun 6 milyarın üzerinde bir rakamla tamamlarız diye ümit ediyoruz. Ama cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği hedefe göre daha da hızlanmamız gerektiğini görüyoruz. Bunun bir gerçek olduğunu biliyoruz, zaten bugün de bu vesileyle buradayız. Bu hedefe ulaşmamızda önem arz eden tercihli ticaret anlaşmasının yine ürün listesini genişletme müzakereleri de devam ediyor. Bunun da önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz biz” dedi.

Oktay, temasları çerçevesinde Haydar Aliyev Merkezi’nden düzenlenecek ve iki ülke özel sektör iş insanlarının yer alacağı Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’na katılacak.

Birçok alanda mevcut ve muhtemel iş birliği konularının ele alındığı KEK toplantısında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, DEİK Başkanı Nail Olpak, YÖK Başkan Vekili Haldun Göktaş, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de yer aldı.