Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD personeliyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde çalışan personelle birlikte iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’den afet bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Toplantının ardından AFAD yemekhanesinde iftar yapmak için AFAD personeli ile birlikte yemek sırasına giren Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde çalışan personelle birlikte iftar yaptı.