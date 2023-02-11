Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “80 bin 88 vatandaşımız kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin, “80 bin 88 vatandaşımız kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerden uzak durulması uyarısında bulunan Oktay, “ Hasar tespit çalışması yapılana kadar evlerden uzak durulması uyarısı hala geçerli. Sahadaki 34 bin 254 arama kurtarma personelimiz gece gündüz çalışıyor. Sahada iş makinalarıyla ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı. Armama kurtarma personeli de dahil dünyadan destekler çok güçlü bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“80 bin 88 vatandaşımız kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı”

1 milyon 50 bin civarında vatandaşın geçici barınma merkezlerinde bulunduğunun bilgisini veren Oktay, “80 bin 88 vatandaşımız kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı. Burada vatandaşlarımızın beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir de tabii afet bölgesinden dışarıya tahliyeleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı bu yönde teşvik ediyoruz ki; bölgedeki süreci daha hızlı yürütebilelim” dedi.

“190 bin vatandaşımız bölgenin dışına tahliye edildi"

Tahliyeler konusunda v vatandaşlara her türlü desteğin verildiğini söyleyen Oktay, “190 bin vatandaşımız bölgenin dışına tahliye edildi. Bunların yaklaşık 90 bini bölge dışında oluşturduğumuz geçici barınma merkezlerinde, geri kalanlar ise yakınlarının yanına yerleşmiş durumda” diye konuştu.

“Çok yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor”

Yıkılması gereken ağır hasarlı binaların tespitini bir an önce belirleyebilmeleri takdirinde binaların kontrolleri dahlinde yakınının gerçekleşeceğini ifade eden Oktay, “Çok yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hasarsız olanların tespiti ile de vatandaşların evlerine dönmeleri sağlanacaktır. Hızlı bir şekilde yeni kalıcı konutların da yapımına başlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kalıcı konutların inşasını 1 yıl içinde tamamlamak istiyoruz. Binasının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden adreslerini girdiklerinde binalarının durumunu öğrenebilirler” dedi.