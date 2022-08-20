Son Dakika
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."
Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:"Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:"Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun."
Politika 20.08.2022, 14:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:"Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun."