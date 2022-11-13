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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u taburcu edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u taburcu edildi
Politika 13.11.2022, 22:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u taburcu edildi