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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u taburcu edildi

Politika 13.11.2022, 22:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u taburcu edildi

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