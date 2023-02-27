Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir."