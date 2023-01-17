Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim. Türkiye’deki sağlık sisteminden, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir."