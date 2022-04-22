Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gümrük kapılarının dışarıya açılan ihracaat üsleri olduğunu söyledi

Biri dizi ziyaret ve inceleme yapmak üzere Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay Valiliği’ni ziyaret etti. Oktay Hatay’ın sanayi şehri olduğunu söyleyerek “demirçelikte Türkiye birincisi üretiminde. Mobilyacılar sitesi ile birlikte mobilya olma şehri yolunda çok ciddi adımlar atan bir şehrimiz” dedi.

Oktay Hatay’da yatırım ve çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Hatay her dine mensup insanı içinde barından ve biz olmayı başaran bir şehrimiz. Asıl barış mesajlarının Türkiye’nin de ötesinde dünyaya verilecek şehrin Hatay olduğunu düşünüyorum. Burada devam eden yatırımlarımız ve çalışmalarımız var. Buradan gereken bilgileri aldık, gereken notları aldık. Hatay’ın bir diğer özelliği Asi Nehri’nin can verdiği bir ovada kurulmuş olmasıdır ve tarım özelliğini beraberinde getiriyor. Hatay’ın sanayi şehri olduğunu biliyoruz. Öyle bir sanayi şehri ki, demirçelikte Türkiye birincisi üretiminde. Mobilyacılar sitesi ile birlikte mobilya olma şehri yolunda çok ciddi adımlar atan bir şehrimiz. Gıda, yaş sebze ve meyve üretiminde ve ihracatında marka olan ve bu markalaşma hızını da arttıracak olan bir şehrimiz. Antalya ve Mersin’den sonra yaş sebze ve meyve ihracatında üçüncü sırada olan bir şehrimiz. Salgın ve akabindeki Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte tarımın önemi çok çok daha öne çıkarmış durumda. Zaten stratejik bir alandı, stratejik ürünlerdi ve bu öyle bir hal aldı ki nerdeyse savunma sanayinin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada Hatay’ın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Evet, dünyada gıda, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var. Bu negatif olarak algılanabilir ama bu Hatay olarak baktığımızda çok pozitif olarak fırsatlar sunuyor. Konya’da da biz bunu ön görmüştük, çalışıyoruz zaten. Tarım ve Orman Bakanlığı’mızla birlikte çok önemli çalışmalarımız var. Cumhurbaşkanımızın özellikle çok yakında takip ettiği ve verdiği direktifler var. Bununla ilgili burada da Hatay’da da muhteşem bir potansiyel var. Bizim bu potansiyeli inşallah gerek aldığımız birim başına ürün bazında gerekse de hele hele bu yıl aldığımız yağışla birlikte bütün Türkiye’de ekilmemiş yer kalmasın istiyoruz ve bu Hatay için birincil derecede önemli. Baraj çalışmalarımız da hamd olsun iyi gidiyor. Barajlarımıza baktığımızda Tahtaköprü, Büyükkaraçay ve Reyhanlı barajlarımız. Büyükkaraçay barajı tamamlanmış durumda diğerlerinde tamamlanma aşamasındadır. Bunlar tamamladığında inşallah tarımın çehresi tamamen değişecek. Tabi İskenderun Demir çelikte öncü Erzin’in de narenciye de öncü olduğunu görüyoruz. Erkek ayakkabısı konusunda Hatay’ın en önde gelen şehirlerden olduğunu bilmeye olabilir. Sadece Türkiye’de ki ihtiyacın karşılanması değil, buradan yurtdışına da ihracaat anlamında da çok ciddi bir fırsat var. Altınözü’nde 5 milyon zeytin ağacının olduğu bir ilçemiz. Bizim de AK Parti iktidarı olarak zeytin ağaçlarının çoğalması için çabalarımız devam ediyor. Dörtyol’da 5 bin 500 kilometrekarelik alanda yarısının tarım alanı düşündüğümüz de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğitimde Hatay’da Türkiye ortalamasının üzerinde yurtlarımız da ve 2 üniversitemizle öğrencilerimizi Hatay’da ağırlıyoruz. Bizim dışarıya açılan kapılarımız ihracaat üslerimizdir. Diğer ülkelerle olan iletişim kapımızdır. Özellikle bizim Amanos Tüneli ile ilgili bir arzumuz var. Şanlıurfa’dan Gaziantep’i Hatay ile deniz ile buluşturacak bir proje. Sağlık konusunda ise 24 tane hastanesi bulunan İlimiz. Bunların 10’u devlet, 12 tanesi özel olmak üzere eğitim araştırma hastaneleri ile 24 hastanesi olan ilimiz” dedi.

(GKH