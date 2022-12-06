Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile ilgili açıklamada bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Veysel Filiz ile ilgili olarak çok açık ve net şekilde söylüyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda bir fotoğraf çekilmiş. Kendisiyle öncesinde sonrasında irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç, mahkemeye veya tutuklanması ile ilgili hiçbir makam, mevki, şahıs aramam, irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz" dedi.

Oktay, 2023 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Oktay, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile ilgili olarak, "Veysel Filiz ile ilgili olarak çok açık ve net şekilde söylüyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda bir fotoğraf çekilmiş. Kendisiyle öncesinde sonrasında irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç, mahkemeye veya tutuklanması ile ilgili hiçbir makam, mevki, şahıs aramam, irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz" dedi.