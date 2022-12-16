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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız".
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız".
Politika 16.12.2022, 21:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız".