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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.

Politika 22.07.2022, 23:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin’in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul’da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.

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