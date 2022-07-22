Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin’in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul’da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.