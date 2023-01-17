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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz."
Politika 17.01.2023, 17:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz."