banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Forumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Forumu’na katıldı

Politika 20.10.2022, 14:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Forumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Forumu’na katıldı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak, terörden de beterdir ve asla kabul edilemez"

Yorumlar (0)