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MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Forumu’na katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Forumu’na katıldı
Politika 20.10.2022, 14:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Forumu’na katıldı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak, terörden de beterdir ve asla kabul edilemez"