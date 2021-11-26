Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “2022’de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, Mam-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışl

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “2022’de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, Mam-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde 2. denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek.”