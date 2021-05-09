Cumhurbaşkanı seçilme oy oranı % 40'a mı indirilecek?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili kulislerde dolaşan iddiaları aktarırken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur için belirlenen yüzde 50+1 barajının yüzde 40'a düşürülebileceğini söyledi.



MHP'nin hazırladığı anayasa teklifinin içeriğine dair kulis bilgilerini aktaran Uğuroğlu, söz konusu teklifin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 3. kez seçilme hakkı verdiğini, Cumhurbaşkanlığı yeminindeki 'tarafsızlık' kelimesinin kaldırılacağını, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için ilk turda zorunlu olan yüzde 50+1 barajının yüzde 40'a düşürülebileceğini belirtti.



Uğuroğlu, şöyle devam etti:

2 cumhurbaşkanı yardımcısı cumhurbaşkanı ile beraber seçilecek,

Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan yetkisi kurulacak özel bir mahkemeye veriliyor,

Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri tamamen kısıtlanıyor,

Bakanlar ve bakan yardımcıları milletvekili olabiliyor,

Cumhurbaşkanı kararnameleri ve kararları Anayasa Mahkemesi'ne götürülemiyor,

Meclis'te muhalefet partilerinin yasaları engelleme için uyguladıkları yöntemler engelleniyor,

Sosyal medya özgürlüğü yasalar ile sınırlandırılıyor,

Tarafsız cumhurbaşkanı yerine "uzlaştırma" görevi Meclis Başkanlığına veriliyor,

Milletvekilleri dokunulmazlıkları kaldırılıyor,

Türkiye Diyanet Kurumu kuruluyor,

Türkiye Liyakat Kurumu geliyor,

HSK yerine Yargı Yüksek Kurulu kuruluyor…



Bahçeli'nin 2 Cumhurbaşkanı yardımcısı önerisiyle ilgili olarak da MHP kulislerindeki iddiaları aktaran Uğuroğlu, "AKP'li Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı, MHP'li Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı adayı, BBP'li Mustafa Destici Cumhurbaşkanı 2. yardımcısı adayı. Cumhur İttifakı'nın 3 genel başkanı ekip halinde cumhurbaşkanlığı yarışına girecekler. 2 cumhurbaşkanı yardımcısı aslında Millet İttifakı için de 'tuzak' anlamı taşıyor. Çünkü muhtemel Millet İttifakı şu partilerden oluşacak; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi... Millet İttifakı liderlerinin ikiden fazlasının 'cumhurbaşkanı yardımcısı olması' MHP anayasa teklifi ile kısıtladığı için ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı. (finansgundem.com)