Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Politika 06.06.2023, 02:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.