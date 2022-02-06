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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kıs
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Politika 06.02.2022, 00:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.