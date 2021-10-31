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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.
Politika 31.10.2021, 15:34 31.10.2021, 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.