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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.
Politika 31.10.2021, 12:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.