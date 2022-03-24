Son Dakika
Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Brüksel’deki görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Brüksel’deki görüşmesi başladı.
Politika 24.03.2022, 16:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Brüksel’deki görüşmesi başladı.