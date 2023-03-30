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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler özel oturumunda yaptığı hitabında, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki görmediğimiz çöp zararsızdır düşüncesiyle atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler özel oturumunda yaptığı hitabında, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki görmediğimiz çöp zararsızdır düşüncesiyle atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor” dedi.
Politika 30.03.2023, 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler özel oturumunda yaptığı hitabında, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki görmediğimiz çöp zararsızdır düşüncesiyle atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor” dedi.