Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler özel oturumunda yaptığı hitabında, “Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki görmediğimiz çöp zararsızdır düşüncesiyle atıklar en az gelişmiş ülkelere gönderiliyor” dedi.