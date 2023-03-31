Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ programı belli oldu

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleşecek olan Elazığ programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “1 Nisan’da Elazığ’da olacağız” demesinin ardından kent genelinde karşılama çalışmaları başladı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Abdullahpaşa Mahallesi’nde TOKİ temel atma törenine, ardından ise Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde buluşacağını aktardı.

Yarın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ’a geleceğini belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Liderimizin 2 tane programı var. Bunlardan bir tanesi Abdullahpaşa Mahallesi’nde temel atma töreni diğeri de Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde depremzede vatandaşlarımızla iftar yapacak. Cumhurbaşkanımız fırsat buldukça şehrimize geliyor. Elazığlıları çok seviyor bizler de onu çok seviyoruz. İnşallah yarın kendisini temel atma töreninde büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız depremden etkilenen 11 ili sık sık ziyaret ediyor. Bunlardan bir tanesi de Elazığ. Şehrimizde depremden dolayı mağdur olan vatandaşlarımız ve şehrimizde ağırladığımız depremzedelerimiz var. Onlarla iftarda buluşmak için geliyor. 2020 yılında yaşadığımız depremin ardından 3 sene geçti. Bu 3 yıl içerisinde konut oranında yüzde yüzü tamamlamış 27 bin konutun bitmiş olduğunu görüyoruz. Bölgede yaşanan depremlerin ardından sonra da şehrimizde yeniden ciddi hasarlar oluştu. Bu hasarlardan dolayı da yeni bir temel atma töreniyle karşı karşıyayız. İnşallah nasip olursa bu temel atma törenini Cumhurbaşkanımızla birlikte atacağız” dedi.