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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı başladı.

Politika 17.10.2022, 17:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı başladı.

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