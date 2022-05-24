Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele almışlardır. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Sayın Cumhurbaşkanımız, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söylemiştir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kurul üyelerinin, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldığını bildirdi. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı belirten Altun, Kurul üyelerinin, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulunduklarını ifade etti.

Kurul üyelerinin, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getirdiklerini kaydeden Altun, "Kurul üyeleri ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirmişlerdir. Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etmiştir. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanımız, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söylemiştir. Cumhurbaşkanımız medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini ifade etmiştir" açıklamalarına yer verdi.