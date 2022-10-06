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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın politikalarının yalan üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim şu an itibariyle Yunanistan ile görüşeceğimiz bir şey yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın politikalarının yalan üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim şu an itibariyle Yunanistan ile görüşeceğimiz bir şey yok" dedi.
Politika 06.10.2022, 21:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın politikalarının yalan üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Bizim şu an itibariyle Yunanistan ile görüşeceğimiz bir şey yok" dedi.