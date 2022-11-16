Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tansiyonu yükselten açıklamalarına ilişkin, “Yunanistan’ın bu tür yaklaşımları, benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz kelam-ı kibarını asla geriye götürmez. Bu benim için bir kelam-ı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan’da iki üç isim rahat durmuyor. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki komşu komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma. İstediğin kadar o adaları doldur. Bunların hiç biri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var yerini yurdunu iyi bileceksin. Tarihi filan incelerse gayet iyi görecektir. Gelen uçaklar silahlar şunlar bunlar farketmez. Bu işler yürek işidir” dedi.