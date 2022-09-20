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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bırakarak iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bırakarak iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz” dedi.
Politika 20.09.2022, 18:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bırakarak iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz” dedi.
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